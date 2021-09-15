Еще в трех населенных пунктах Пермского края подвели газ к домам

Фото: сайт губернатора и правительства Пермского края.

В Прикамье продолжается газификация населенных пунктов. Причем, газ теперь подводят непосредственно к домам, а не к границам поселений, как было раньше. Недавно жители еще нескольких сел и деревень получили возможность подключить свои дома к голубому топливу.

В частности, запуск нового газораспределительного газопровода состоялся в селе Медянка Ординского муниципального округа. Возможность пользоваться газом здесь получили около 2 тысяч человек из 85 домовладений, для чего пришлось проложить более 4 километров газопровода.

На приемку объекта приехали заместитель председателя краевого правительства – министр ЖКХ и благоустройства Андрей Кокорев, директор Пермского районного филиала АО «Газпром газораспределение Пермь» Сергей Колесниченко и глава округа Александр Мелехин.

Как ранее подчеркивал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, в газификацию сельской местности считается приоритетной задачей.

- Уже второй год подряд мы строим более 600 километров газовых сетей, причем, газ доводится до фасадов домов, - отмечал Дмитрий Махонин. - Раньше газопровод прокладывали только до поселка и по основным улицам, и жителям приходилось самим решать проблему по возведению сетей до дворов. Считаю, что так быть не должно. Наша задача – сделать так, чтобы газ появился у стен каждого дома.

Не так давно досрочно завершилось строительство газораспределительных сетей в селах Печмень и Асюл Бардымского муниципального округа. Здесь в короткие сроки построили 20 километров внутрипоселковых сетей, благодаря чему белее 250 семей могут теперь подключить свои дома к газу.

Также в Министерстве ЖКХ и благоустройства Пермского края обещают, что в этом году в округе построят газораспределительные сети в селе Куземьярово и провести голубое топливо в свои дома получат еще 235 семей.

- Газификация территорий остается одним из приоритетов в работе краевых властей, – подчеркнул Андрей Кокорев. - От обеспеченности головым топливом зависит качество жизни людей. Сейчас все жителей населенных пунктов Пермского края, к которым подвели газ, могут подавать предварительные заявки на бесплатное подведение газовой трубы к границам своих участков - в Прикамье продолжается прием заявлений на участие в программе социальной догазификации.

- На основании поступивших от жителей предварительных заявок формируется план-график газификации на 2021-2022 годы, - объяснил генеральный директор АО «Газпром газораспределение Пермь» Сергей Черезов. – Затем начнется проектирование и строительство газопроводов.

Как подать заявку?

Для того чтобы войти в программу социальной догазификации, собственникам индивидуальных жилых домов необходимо подать предварительную заявку на подключение к сетям газоснабжения через единый федеральный портал connectgas.ru, в том числе и через любые мобильные устройства. Статус обращения можно будет отследить, открыв вкладку «Личный кабинет».

Если нет возможности воспользоваться интернетом, заявку можно сделать, предоставив необходимый пакет документов в ближайшее отделение «Газпрома». К обращению необходимо приложить документы, подтверждающие право собственности на земельный участок и частный дом. По всем вопросам газификации домовладений работает «горячая линия», телефон - +7 (342) 218-11-04.

НАША СПРАВКА

В прошлом году в Прикамье было построено 35 газопроводов, в этом году – еще 20. Благодаря этому голубое топливо сможет прийти в дома более 10 тысяч жителей края.