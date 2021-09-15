Дмитрий Махонин встретился с застройщиком высочайшего здания на планете

«Бурдж-Халифа» в Дубае.

Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин встретился с застройщиком самого высокого здания на планете - Мохамедом Алаббаром. Об этом сообщает издание Business Class со ссылкой на пресс-службу краевого правительства.

Мохамед Алаббар возглавляет Emaar Properties. Компанию, построившую в Дубае небоскреб «Бурдж-Халифа» (828 метров в высоту). Застройщик создал и «Дубай Молл» – это самый крупный торговой центр в мире.

Какие вопросы, направления сотрудничества или возможные проекты в Перми обсуждали глава девелоперской инвестиционной компании и губернатор нашего региона осталось за кадром.