Пермь
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в ПермиОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в ПермиОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пермь
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Политика15 сентября 2021 9:23

Дмитрий Махонин встретился с застройщиком высочайшего здания на планете

Подробности их встречи не разглашаются
Григорий СЕРЕДКИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
«Бурдж-Халифа» в Дубае.

«Бурдж-Халифа» в Дубае.

Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин встретился с застройщиком самого высокого здания на планете - Мохамедом Алаббаром. Об этом сообщает издание Business Class со ссылкой на пресс-службу краевого правительства.

Мохамед Алаббар возглавляет Emaar Properties. Компанию, построившую в Дубае небоскреб «Бурдж-Халифа» (828 метров в высоту). Застройщик создал и «Дубай Молл» – это самый крупный торговой центр в мире.

Какие вопросы, направления сотрудничества или возможные проекты в Перми обсуждали глава девелоперской инвестиционной компании и губернатор нашего региона осталось за кадром.