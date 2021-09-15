Житель Прикамья украл трактор и сдал его в металлолом

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Житель Соликамска предстанет пред судом за кражу трактора. Об этом рассказали в краевом ГУ МВД.

В сентябре 2020 года в полицию обратилась 63-летняя жительница Березников и рассказала, что у нее украли трактор марки ДТ-75Т, находившийся на территории села Касиб. Женщина купила трактор несколько лет назад по просьбе сына, который занимался лесозаготовками. После он отогнал трактор в село, где оставил у приятеля.

Позже родственники решили продать технику за ненадобностью. Но сделка не состоялась: трактора на месте уже не было.

Следствие установило, что украл трактор работник бригады, занимающийся с сыном потерпевшей лесозаготовками. Обвиняемый решил для себя, что трактором уже никто не будет пользоваться, и захотел сдать его на металлолом. Позвонил знакомому, который работал менеджером в таком пункте в Березниках и предложил сделку, убедив его в том, что трактор принадлежит ему, находится в нерабочем состоянии. А ремонтировать его никто не будет.

Несколько дней спустя ломовоз приехал в Касиб. Было решено распилить трактор на куски, а потом погрузить. Сам обвиняемый был в Соликамске и контролировал процесс по телефону. На незаконной сделке злоумышленник выручил 50 тыс. руб. и распорядился ими по собственному усмотрению.