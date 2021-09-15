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Общество15 сентября 2021 8:38

Прикамцы с начала года задолжали банкам более 41 миллиарда рублей

Чаще всего неплательщики кредитов лишаются дорогостоящих автомобилей
Григорий СЕРЕДКИН
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Фото: Василий Вахрин

Жители Пермского края с начала 2021 года задолжали банкам 41 млрд руб. Об этом рассказали в пресс-службе краевого УФССП России.

А за 8 месяцев 2021 года на исполнении судебных приставов Прикамья находилось более 287 тыс. исполнительных производств о взыскании кредиторской задолженности с физлиц.

Окончено и прекращено уже около 74 тыс. исполнительных производств. Их общая сумма - более 7 млрд руб.

В сравнении с тем же периодом 2020 года поступление исполнительных документов данной категории увеличилось на 27%. А общая сумма долгов жителей края выросла на 5 млрд руб.

Как отмечают в УФССП, зачастую неплательщики кредитов лишаются дорогих автомобилей.