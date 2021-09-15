В Перми на улице Мира дотла сгорел автомобиль

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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Перми рано утром 15 сентября дотла сгорел автомобиль. Происшествие случилось в Индустриальном районе близ дома по адресу улица Мира, 115.
Как сообщает источник «КП-Пермь», приехавшие пожарные не спасли авто – «семерка» сгорела полностью. Предварительная причина случившегося – поджог.
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