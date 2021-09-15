В Перми за разбойное нападение осудят банду спортсменов

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В краевой столице осудят банду спортсменов, которых объединяла неприязнь к лицам, по их мнению, употреблявшим наркотики.

Как рассказали в пресс-службе Орджоникидзевского районного суда, прошедшим летом спортсмены увидели незнакомцев в лесу рядом с дорогой в Орджоникидзевском районе. И решив, что это наркоманы, которые ищут «закладки», избили их.

Затем посадили пострадавших в автомобиль, притворились полицейскими и потребовали у пострадавших денег. При этом угрожая посадить в «тюрьму» за распространение наркотиков.

Один из пострадавших предложил отдать им свою машину и 30 тыс. руб., которые хранятся у него дома. Преступники довезли его до дома. Но в квартире мужчины находились его пожилые родители. Банда испугалась разоблачения, нападавшие забрали деньги и ушли. И еще раз избили свою жертву резиновыми палками по голове. А после подкинули потерпевшему пакетик с наркотиками и сдали его полиции, сообщив ложную информацию.

Сейчас уголовное дело о нападении с целью хищения чужого имущества группой лиц передано в суд.