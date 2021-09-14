Новых заболевших COVID-19 выявили в 25 муниципалитетах Прикамья

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В Прикамье на 14 сентября новые случаи заражения COVID-19 выявили в 25 муниципалитетах региона. Об этом рассказали в краевом Управлении Роспотребнадзора.

Напомним, за минувшие сутки зафиксировано 445 случаев заражения коронавирусом. Больше всего заражений выявлено в Перми – 271. Далее идет Чусовской городской округ, в нем обнаружено 27 человек с инфекцией. На третьем месте – Пермский муниципальный район. В нем выявили 26 случаев заболевания.

В Кунгуре вирус нашли у 16 жителей. По 14 случаев инфицирования – в Березниках и Соликамском городском округе. В Гремячинском городском округе заболели 11 прикамцев. В Куединском муниципальном округе – 10, в Кунгурском муниципальном районе – 9, в Лысьвенском городском округе – 7.

По 6 человек заболели в Красновишерском и Чернушинском городских округах. В Горнозаводском городском округе ковид зафиксирован у 5 жителей.