«Амкар» проведет встречу с болельщиками 18 сентября

Фото: ФК "Амкар-Пермь"

ФК «Амкар-Пермь» проведет встречу с болельщиками. Мероприятие запланировано на 18 сентября и пройдет в пресс-центре стадиона «Звезда», сообщили в клубной пресс-службе.

На вопросы болельщиков ответят президент клуба Валерий Чупраков, директор Евгений Мелешин и главный тренер Рустем Хузин.

Однако из-за COVID-19 встреча пройдет не для всех желающих, а только для 30 человек. Поэтому клуб организует розыгрыш среди болельщиков, которые посетят матч с ФК «Новосибирск» 16 сентября.

Все желающие во время матча получат номера для участия, а счастливчики определятся в видео на следующий день, 17 сентября.