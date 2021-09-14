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Общество14 сентября 2021 16:28

МЧС предупреждает о сильных дождях с грозами в Прикамье

Ночных заморозков в регионе не ожидается
Григорий СЕРЕДКИН
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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Краевое МЧС вновь предупреждает жителей о гостей Прикамья о непогоде, которая прогнозируется на среду, 15 сентября. По данным ЦГМС, на территорию региона придут сильные дожди, грозы, туман и ветер.

Ночью температура опустится до +8...+10 градусов, а днем потеплеет до +13...+14.

Спасатели напоминают о простых правилах безопасности: укрываться в капитальных строениях, не прятаться от ветра под деревьями, рядом с остановками транспорта и рекламными щитами. А также не парковать авто возле них.