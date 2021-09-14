Путепровод на улице Монастырской спроектирует пермская компания

В 2020 году путепровод укрепили и объект выдерживает нагрузку в 20 тонн. Фото: Григорий СЕРЕДКИН

В пермской мэрии подвели итоги конкурса на проектно-изыскательские работы по реконструкции путепровода на улице Монастырской, соединяющего железнодорожный перегон Пермь II - Пермь I. Единственным участником конкура и, соответственно, победителем стал АО «Нью-Граунд», говорится на сайте госзакупок.

С компанией заключат контракт по цене 33,2 млн руб. До 26 ноября 2022 года подрядчик должен создать проект реконструкции путепровода и подходов к сооружению. А также пространства под мостом и прилегающих к нему территорий.

Напомним, аварийным путепровод признали еще в 1999 году. Сам путепровод построили в 1898 году.