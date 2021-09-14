В Перми отопление поступает в 143 школы, 231 детсад и 182 медучреждения

Фото: «Т Плюс»

Специалисты предприятия «Пермские тепловые сети» и Пермского филиала ПАО «Т Плюс» подключили к теплу 556 социальных объектов в Перми. Отопление поступает в 231 детский сад, 143 школы, 182 больницы и поликлиники. Также отапливаются более 150 вузов, колледжей и лицеев.

Также к теплоноситель подан в 2730 домов краевой столицы, это примерно половина всего жилфонда, за которые отвечают теплоснабжающее предприятие «Пермские тепловые сети» и Пермский филиал ПАО «Т Плюс». Если отопление в квартире отсутствует, жителям необходимо уточнять в своих обслуживающих организациях – УК/ТСЖ – о наличии поданной заявки на подключение дома, а также подготовленности внутридомовой теплоустановки к запуску отопления.

По данным тепловой инспекции Пермского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс», часть управдомов еще не подтвердили готовность обслуживаемого жилфонда к отопительному сезону. Проверить свою УК/ТСЖ можно по списку критериев, которые должны обеспечить жилищные организации перед запуском отопления.

«Теплоэнергетики выполняют наладку тепловых и гидравлических режимов на старте осенне-зимнего периода. Выводятся на зимние параметры 1,5 тыс. км теплосетей, насосные станции и центральные теплопункты. Для надежного теплоснабжения горожан в этом году энергокомпания реконструирует порядка 50 км тепловых сетей в краевой столице», – отмечает технический директор – главный инженер «Пермских тепловых сетей» ООО «Пермская сетевая компания» Сергей Гужев.

Отопительный сезон в Перми стартовал с 7 сентября. Соответствующее постановление № 686 от 06.09.2021г. подписал глава Перми Алексей Демкин. С этой даты начато поэтапное подключение к отоплению объектов социальной сферы. Учитывая погодные условия, с 10 сентября ведется прием заявок на подключение жилого фонда.