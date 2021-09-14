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Общество14 сентября 2021 15:14

В Перми появится Центр управления транспортом

Новое учреждение будет контролировать расписание транспорта и информировать горожан
Григорий СЕРЕДКИН
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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми создадут Центр управления транспортом. В постановлении на сайте пермской администрации сказано, что новое учреждение будет контролировать соблюдение общественным транспортом расписания. А также информировать горожан и гостей Перми по вопросам транспортного обслуживания.

Помимо этого, учреждение будет отвечать за работу системы автоматизированного учета пассажиропотока, контролировать оплату проезда и обустраивать остановки.

В штате Информационно-аналитического центра управления транспортом будут работать 154 человека. Создание центра планируется завершить до конца 2021 года.