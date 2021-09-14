В Перми появится Центр управления транспортом

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми создадут Центр управления транспортом. В постановлении на сайте пермской администрации сказано, что новое учреждение будет контролировать соблюдение общественным транспортом расписания. А также информировать горожан и гостей Перми по вопросам транспортного обслуживания.

Помимо этого, учреждение будет отвечать за работу системы автоматизированного учета пассажиропотока, контролировать оплату проезда и обустраивать остановки.

В штате Информационно-аналитического центра управления транспортом будут работать 154 человека. Создание центра планируется завершить до конца 2021 года.