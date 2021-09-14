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Общество14 сентября 2021 14:06

В Перми весной 2022 года появится новый термальный комплекс

Он разместится на улице Героев Хасана
Григорий СЕРЕДКИН
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Фото: akvaterm59

Фото: akvaterm59

В Перми весной 2022 года откроется новый термальный комплекс на улице Героев Хасана. Об этом сообщает Агенство инвестиционного развития Пермского края.

Будущий комплекс расположится близ бывшего завода ЖБК-1. В нем планируется разместить 17 видов бань, а также открытые и закрытые бассейны и зону отдыха на открытом воздухе. Создаст комплекс компания ООО «Пермские термы». Инвестировать в его строительство планируется 400 млн руб.

Отметим, что компания планирует построить еще два термальных комплекса в Прикамье. Один из них появится в Мотовилихе на пересечении улиц Целинная и Туркина, второй – в Березниках.