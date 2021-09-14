Два игрока «Молота» вошли в четверку лучших игроков недели в ВХЛ

Фото: ВХЛ

Сразу два игрока пермского ХК «Молот» вошли в четверку лучших игроков недели в ВХЛ. Об этом сообщается в соцсетях лиги.

Голкипер Игорь Тяло стал первым в номинации «Лучший вратарь». А лучшим новичком недели стал форвард Дмитрий Тювилин.

Напомним, на прошлой неделе «Молот» блестяще стартовал в регулярном чемпионате ВХЛ-2021/2022. Началась домашняя серия «Молота» с победы над «Ростовом» (4:3). Далее пермяки разгромили воронежский «Буран» - 6:3, а в третьем матче – «Тамбов» (4:0). 12 сентября подопечные Альберта Логинова в серии буллитов обыграли тульский АКМ (1:0).

В следующий раз пермские хоккеисты выйдут на лед 16 сентября. В Новокузнецке «Молот» встретится с новокузнецким «Металлургом» (0+).