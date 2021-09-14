Главный тренер «Пармы» Казис Максвитис возглавил сборную Литвы

Фото: БК "Парма"

Главный тренер пермского БК «Парма-Париматч» Казис Максвитис возглавил национальную мужскую сборную Литвы по баскетболу. Об этом сообщили в пресс-службе «Пармы».

Так, в сезоне-2021/2022 Максвитис будет совмещать тренерскую работу в пермской команде и национальной сборной.

Напомним, 44-летний специалист возглавил «Парму» в межсезонье перед сезоном-2019/2020. В этом же сезоне под руководством Казиса команда впервые боролась за место в плей-офф Единой Лиги ВТБ, на момент досрочной приостановки чемпионата занимая 5 место в турнирной таблице.

Сезон 2020/2021 стал для команды самым успешным в истории клуба. «Парма» вышла в плей-офф Единой Лиги ВТБ, пробилась в «Финал Четырех» Кубка ФИБА Европа и одержала исторические победы над ЦСКА, «Зенитом» и «Локо».

В июле 2021 года тренер продлил контракт с пермяками на два года по схеме 1+1.