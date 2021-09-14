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Общество14 сентября 2021 11:32

Пожаловаться на холодные батареи пермяки смогут на портале «Управляем вместе»

Отопительный сезон в регионе начался с 10 сентября
Анна Маркова
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В Пермском крае начался отопительный сезон.

В Пермском крае начался отопительный сезон.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Пермском крае начался отопительный сезон. Из-за холодных дней, его старт запланировали на 5 дней раньше, но не у всех пока батареи греют.

На сайте губернатора и Правительства Пермского края сообщается, что, если в вашем доме нет отопления, об этом можно сообщить на портал «Управляем вместе» в категорию «Содержание МКД УК». Здесь нужно выбрать тему «Отсутствие отопления в квартире в начале отопительного периода».

Чтобы отправить сообщение, нужно авторизоваться на портал «Госуслуги». Все опубликованные обращения направляются ответственные структуры. В Перми тепло запущено в 1 372 жилых домах