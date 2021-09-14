Благодаря нацпроекту в медучреждениях 9 территорий Прикамья появится новое современное оборудование

Фото: сайт губернатора и правительства Пермского края.

Медицинское оборудование для лечебных учреждений Пермского края на сумму более 100 миллионов рублей приобретут в рамках реализации региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Пермского края», а также по программе «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» в рамках нацпроекта «Здравоохранение», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

Общая цена контрактов по аукциону, который объявили краевые власти, - около 113,9 миллиона рублей. На эти деньги планируется приобрести 113 единиц высокотехнологичного медицинского оборудования. Его установят в крупных лечебных учреждениях Пермского края – в городских больницах и поликлиниках Березников, Горнозаводска, Краснокамска, Кунгура, Осы, Перми, Соликамска, Чайковского и Чусовского городских округов.

- Мы оснащаем современным оборудованием не только медучреждения краевой столицы, но и районные больницы и сельские территории, поскольку очень важно, чтобы стандарты оказания медицинской помощи выполнялись одинаково для всех жителей края, – подчеркнул губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

- Благодаря нацпроекту наша поликлиника сможет получить 4 новых аппарата УЗИ, которые мы сможем использовать не только в поликлиниках, но и в женских консультациях, – рассказала главный врач городской поликлиники № 7 Юлия Шеина. - Оборудование будем использовать при осмотре беременных женщин и для проведения внутриутробных диагностик. С его помощью в поликлиниках сможем быстрее и качественнее проводить ежегодную диспансеризацию населения. Это поможет сократить время ожидания приема для пациентов и облегчит работу сотрудников поликлиники. В числе прочего медоборудования в Прикамье поступит также 105 аппаратов и тренажеров для реабилитации пациентов, которые перенесли инсульты и черепно-мозговые травмы, а также заболевания центральной нервной системы. Такие тренажеры эффективно восстанавливают утраченные двигательные функции у пациентов. Итоги аукционов на поставку оборудования подведут в конце сентября.