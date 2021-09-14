Известный маслозавод в Прикамье оштрафовали на 100 тысяч рублей

Пробы сливочного масла показали снижение жирности. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

«Маслозавод Нытвенский» в Пермском крае уличили в снижении жирности сливочного масла сотрудники Управлением Россельхознадзора по Пермскому краю отобрали пробы сладко-сливочного масла «Крестьянское» и направили на исследование.

В ведомстве рассказали, что в пробе масла снижена массовая доля жира. Установленное значение 72,3, однако на маркировке указано 72,5 %.

Также в масле было больше массовой доли влаги – при положенных 25,0%, фактически оказалось 25,3%, а это недопустимо согласно требованиям технических регламентов.

Завод привлекли к административной ответственности и назначили штраф - 100 000 рублей. С решением маслозавод не согласился и обратился в арбитражный суд Пермского края с заявлением о признании постановления Управления Россельхознадзора незаконным и о его отмене.

- 8 сентября 2021 года суд решил в удовлетворении заявленных требований ООО «Маслозавод Нытвенский» отказать, - сообщили в Россельхознадзоре по Пермскому краю.