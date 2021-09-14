Лоренцо Уильямс и Максим Григорьев официально покинули «Парму»

Фото: БК "Парма"

Пермский БК «Парма-Париматч» перед стартом в квалификации баскетбольной Лиги чемпионов представил состав на сезон. В него вошли 14 баскетболистов.

В составе не оказалось защитников Максима Григорьева и Лоренцо Уильямса. Они официально покинули команду. Так, в следующем сезоне «Парма» выступит в следующем составе:

Форварды: Эйгирдас Жукаускас, Марекс Мейерис, Николай Жмако, Константин Буланов, Александр Куров

Защитники: Адас Юшкявичус, Марцел Понитка, Александр Платунов, Глеб Шейко, Евгений Воронов, Джеремайя Хилл, Владислав Перевалов

Центровые: Артем Параховский и Артем Забелин

Напомним, уже сегодня «Парма» проведет первую игру в новом сезоне. Пермяки в рамках квалифицкации баскетбольной Лиги чемпионов встретятся с израильским «Хапоэлем-Эйлат». Матч состоится в Софии на арене «Армеец». Старт – в 22:00. Трансляцию покажет YouTube-канал Лиги Чемпионов ФИБА.