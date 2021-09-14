В центре Перми на пожаре пострадала женщина

Пожар произошел на улице Луночарского. Фото: архив "КП"

В Перми в начале первого ночи 14 сентября случился пожар в квартире на улице Луначарского, 51. По информации источника, огонь вспыхнул на девятом этаже, на место вызвали пожарных.

В квартире находилась 72-летняя женщина, когда оны попыталась выйти из задымленной квартиры, то надышалась едким дымом и получила ожог верхних дыхательных путей, но все же смогла эвакуироваться.

Приехавшие на место пожарные быстро справились с возгоранием, пострадавшую госпитализировали в больницу. Не исключено, что причиной пожара мог стать обогреватель в квартире пенсионерки.