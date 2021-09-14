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Происшествия14 сентября 2021 6:38

В Перми буду судить мужчину, который развращал падчерицу

На скамье подсудимых оказался уроженец Северной Осетии
Анна Маркова
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В Перми 37-летнетнего уроженца Северной Осетии следователи обвиняют в четырех преступлениях против несовершеннолетней девочки.

В Перми 37-летнетнего уроженца Северной Осетии следователи обвиняют в четырех преступлениях против несовершеннолетней девочки.

Фото: архив "КП"

В Перми 37-летнетнего уроженца Северной Осетии следователи обвиняют в четырех преступлениях против несовершеннолетней девочки.

По данным следствия мужчина жил с ее матерью, оставаясь с девочкой наедине, развращал ребенка. О случившемся школьница рассказала подругам, а те своим родителям, после чего обо всем узнала мать ребенка.

- В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщает СКР по Пермскому краю.