В Перми буду судить мужчину, который развращал падчерицу

В Перми 37-летнетнего уроженца Северной Осетии следователи обвиняют в четырех преступлениях против несовершеннолетней девочки. Фото: архив "КП"

В Перми 37-летнетнего уроженца Северной Осетии следователи обвиняют в четырех преступлениях против несовершеннолетней девочки.

По данным следствия мужчина жил с ее матерью, оставаясь с девочкой наедине, развращал ребенка. О случившемся школьница рассказала подругам, а те своим родителям, после чего обо всем узнала мать ребенка.

- В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщает СКР по Пермскому краю.