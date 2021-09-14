В Пермском крае коронавирус выявили в 29 территориях за сутки

Всего в Пермском крае выявлено 93713 заболевших. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Пермском крае за сутки обнаружили 443 заболевших коронавирусной инфекцией в 29 территориях. В лидерах Пермь с 296 случаями заражения. Второе место поделили Чайковский округ и Березники, там заболели 33 человека.

В Осинском округе коронавирус у 18 жителей, в Чердынском – у 11, Пермском районе – у 7.

В Краснокамском и Соликамском округах 6 заболевших, в Октябрьском округе – 5.

В Чусовском и Добрянском округах по 4 случая, еще по 3 – в Куединском, Лысьвенском и Березовском округах, по 2 – в Кунгуре, Губахе, Суксунском, Юрлинском и Горнозаводском округах.

По одному случая заболевания в десяти территориях Пермского края. Это ЗАТО Звездный, Нытвенский, Очерский, Александровский, Красновишерский, Частинский, Юсьвинский, Кудымкарский, Бардымский и Чернушинский округа.

Всего в Пермском крае с начала пандемии заболели 93 713 человек.