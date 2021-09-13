Катерина Шпица обратилась к подписчикам с просьбой о помощи

Фото из Instagram @katerinashpitsa

Актриса из Перми Катерина Шпица обратилась к своим подписчикам в Instagram с просьбой помочь ей в выборе названия новой книги.

- Волнительный момент, - написала она. - Животрепещущий вопрос. Я хочу, чтобы именно это фото было на обложке моей книги. Оно «обо мне». Сейчас очень ответственный момент. Мы с издателем выбираем название! Есть несколько вариантов, но я поняла, чтоб без вашего участия не обойтись! Вы в некотором роде знаете и чувствуете меня, благодаря своеобразному общению в Instagram через фото и тексты. Какое название привлекло бы ваше внимание в сочетании с этим портретом? Как бы вы назвали книгу знакомства заново? Помогайте сотворчеством.

У подписчика, приславшего то название, которое понравится Катерине, есть шанс встретиться с ней лично и получить новую книгу с автографом актрисы из Перми.