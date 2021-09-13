Дмитрий Махонин встретился с победителями открытого регионального конкурса «Молодежный резерв Прикамья»

Фото: permkrai.ru

Губернатор Пермского края Дмитрия Махонин посетил Пермский государственный национально исследовательский университет, где встретился с победителями открытого регионального конкурса «Молодежный резерв Прикамья». В своей приветственной речи глава региона заявил, что этот конкурс важен не только для молодежи, но и для всего края в целом.

«Конкурс ориентирован на то, чтобы молодые специалисты проявляли свои лучшие качества, раскрывали личный потенциал, двигались в профессиональной карьере, пользуясь «социальными лифтами». И не менее важная задача – это возможность внести вклад в развитие региона. – подчеркнул губернатор. – Большинство победителей конкурса разрабатывают проекты, имеющие прикладное значение для Пермского края. Мы будем развивать конкурс и создавать условия для того, чтобы лучшие и наиболее значимые для общества идеи молодых людей были реализованы».

Открытый региональный конкурс «Молодежный резерв Прикамья» проводится администрацией губернатора с 2018 года и рассчитан на молодых людей до 35 лет. Его основные задачи - выявление, развитие и поддержка молодых лидеров, которые обладают высокой способность успешно действовать на основе практического опыта, умений и знаний при решении профессиональных задач и обладают желанием развиваться вместе с регионом. Ежегодно на конкурс заявляется около 1000 человек. Конкурсантам предстоит два этапа отбора. Победители в течение года участвуют в комплексной программе развития, включающей несколько направлений. В их числе образовательные мероприятия, вовлечение в работу органов государственной власти, общественная и проектная деятельность. Также молодых людей вовлекают в общественную жизнь региона. Их включают в составы тематических рабочих групп, они оттачивают свои навыки на профильных форумах и конференциях, инициируют проекты, которые могут принести пользу жителям края.

Сегодня в проекте «Молодежный резерв Прикамья» состоят 248 человек. В течение двух лет 50 участников проекта устроились на работу в госорганы и подведомственные учреждения, при этом около 40% - на руководящие позиции. Более 45 победителей конкурса пошли на повышение и устроились на более престижную работу, а более 150 человек обучились в Малой академии государственного управления, - отметила руководитель проекта Анна Козицына.

Во время встречи победители прошлых лет рассказали губернатору о том, как участие в конкурсе отразилось на их профессиональной карьере. Анна Мартынов была руководителем лаборатории АО "НИИПМ" когда подала заявку на конкурс.

«Я смогла осознать свой внутренний потенциал, получить дополнительное образование, знания и управленческие навыки. Я постоянно ощущала поддержку других «резервистов» и поняла, что способна на многое. Я поверила в себя», – говорит Анна Мартынова.

После этого Анна собрала команду и вместе они подготовили проект «Мой семейный центр», который направлен на поддержку семей Прикамья. Работая над проектом, Анна применяла полученные знания на практике. Это помогло ей и в профессиональной карьере. Анну Мартынову повысили в должности, теперь она заместитель генерального директора.

В заключение встречи глава региона призвал представителей молодого поколения принять участие в конкурсе «Молодежный резерв Прикамья – 2021». Он отметил, что этот конкурс очень важен не только тем, что открывает новые двери желающим проявить себя в карьере, а еще и тем, что в процессе обучения появляется возможность найти таких же активных соратников и единомышленников

«Впоследствии они будут рядом с вами на протяжении долгих лет. Мы со своей стороны будем делать все, чтобы каждый из вас убедился: Пермский край – это территория развития. Желаю вам успехов и побед!», – подчеркнул губернатор.

Чтобы принять участие в конкурсе, нужно до 5 октября зарегистрироваться на сайте https://резервприкамья.рф/ и следовать дальнейшим инструкциям. Актуальная информация о конкурсе размещается в официальной группе в ВКонтакте https://vk.com/mrp2018/. Положение о конкурсе размещено по ссылке https://www.permkrai.ru/governor/rezerv/. Участие в конкурсе бесплатное.