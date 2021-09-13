Антон Немкин: «Поселок Сылва может являться примером того, как нужно реализовывать нацпроекты»

Антон Немкин проинспектировал реализацию нацпроектов в поселке Сылва.

В поселке Сылва появился новый межшкольный стадион, а вскоре завершат ремонт в Центре информатизации и досуга. По-другому будет выглядеть и главная поселковая площадь. Все это - пример грамотного комплексного развития территории, которое проводится в рамках нескольких национальных проектов: «Образование», «Демография», «Жильё и городская среда» и «Культура».

- Результат проделанной здесь работы должен стать типовым примером того, как должны реализовываться нацпроекты, и является подтверждением, что они успешно реализуются в Пермском крае, - подчеркнул активист ОНФ, члена Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации РФ, инициатор создания «Цифровой долины Прикамья» Антон Немкин, который проинспектировал реализацию нацпроектов в поселке Сылва. - Каждый проект обсуждался с жителями, они участвовали в принятии всех решений и в итоге получили то, что отвечает их запросам. Мы будем добиваться, чтобы так было в каждом населенном пункте края.

Жители поселка уже оценили новый межшкольный стадион – один из тех масштабных спортобъектов, которые были реализованы в крае в рамках федерального проекта «Спорт как норма жизни». На нем уже проводятся уроки физкультуры школьников, тренируются юные спортсмены спортсекций, проходят соревнования. Также его посещают все жители поселка, которые заботятся о здоровом образе жизни.

По сути дела, это целый спорткомплекс – кроме футбольного поля здесь оборудованы беговые дорожки, площадки для волейбола и баскетбола, построены трибуны для болельщиков.

Антон Немкин отметил, что возможности для занятий спортом должны иметь не только жители крупных городов.

- Одна из важных задач в Пермском крае – привлечь как можно больше людей к массовому спорту, для этого нужно реконструировать спортобъекты и строить вот такие стадионы в поселениях муниципалитетов, - отметил Антон Немкин.

В поселке Сылва завершается ремонт Центра информатизации, досуга и спорта.

Помимо межшкольного стадиона жители поселка скоро получат современный Центр информации, досуга и спорта «Сылва». Капитальный ремонт здания, в котором он размещен, проводится в рамках нацпроектов «Культура» и «Культура малой Родины» и должен завершиться до начала ноября. Первое культурное событие здесь состоится уже в День народного единства - 4 ноября.

- Удалось объединить возможности финансирования, восстановить облик здания, сделать его более современным и комфортным для жителей, - рассказала региональный координатор проекта «Культура малой Родины» Надежда Лядова. - Эта площадка наверняка станет популярным местом для проведения культурного досуга.

Главная площадь поселка перед культурным учреждением также преображается. Сейчас здесь укладывают плитку и бордюрный камень, затем поставят скамейки, возведут арт-объект, а зимой установят искусственную ель.