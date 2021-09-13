В Перми осудили мошенницу, которая обманула пенсионеров на 19 миллионов рублей

Женщина была экстрадирована обратно в Пермь и получила наказание.

В Пермском крае вынесли приговор 48-летней мошеннице, которая обманула пенсионеров более чем на 19 млн рублей. Подробности аферы рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю. Женщина организовала преступную группу, из трех десятков человек, которые обманули больше тысячи пенсионеров на Пермского края, Удмуртии и Свердловской области более чем на 19 миллионов рублей.

Схема мошенничества не новая, мошенники представлялись сотрудниками социальной службы и предлагали купить аппараты для физпроцедур. Они, якобы, продавались со скидкой по государственной программе. Себестоимость приборов не превышала 1500 рублей, а продавали их в 10 раз дороже.

В 2013 году полицейские вместе с бойцами спецназа штурмом взяли офис мошенников. Организаторы скрылись от следствия и были объявлены в международный розыск, к их поискам подключился Интерпол.

- В 2018 году аферистку задержали на железнодорожном вокзале в Кишиневе, - сообает ГУ МВД по Пермскому краю. - По запросу Интерпола женщину выдали российским правоохранителям. Ее супруга задержали и экстрадировали в Россию летом этого года. Он находится в следственном изоляторе, обвинение ему пока не предъявлено.

Его супругу суд признал виновной и назначил ей четыре с половиной года колонии общего режима. Остальные участники группы были приговорены к различным срокам лишения свободы в 2018 году.