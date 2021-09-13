В Перми с 16 сентября пустят трамваи по улице Уральской

Фото: Администрация города Перми

В краевой столице с 16 сентября возобновится трамвайное движение по улице Уральской. Об этом «КП-Пермь» рассказали в пермской мэрии.

Прямо сейчас завершается обкатка новых путей от перекрестка улиц Уральской и Розалии Землячки до улицы 1905 года, включая разворотное кольцо «Висим».

Уже с 16 сентября здесь возобновится движение трамваев. А до ноября подрядчик завершит оставшиеся работы по устройству внутреннего кольца для отстоя трамваев и выполнит благоустройство территории.