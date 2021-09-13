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Общество13 сентября 2021 15:29

В Перми с 16 сентября пустят трамваи по улице Уральской

Обкатка путей находится в финальной стадии
Григорий СЕРЕДКИН
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Фото: Администрация города Перми

Фото: Администрация города Перми

В краевой столице с 16 сентября возобновится трамвайное движение по улице Уральской. Об этом «КП-Пермь» рассказали в пермской мэрии.

Прямо сейчас завершается обкатка новых путей от перекрестка улиц Уральской и Розалии Землячки до улицы 1905 года, включая разворотное кольцо «Висим».

Уже с 16 сентября здесь возобновится движение трамваев. А до ноября подрядчик завершит оставшиеся работы по устройству внутреннего кольца для отстоя трамваев и выполнит благоустройство территории.