В центре Перми внедорожник протаранил трамвай

ДТП на улице Революции в Перми. Фото: Евгения Романова.

В Перми в понедельник, 13 сентября, около 15.30 произошло ДТП. Фото последствий произошедшего прислали в редакцию "КП" очевидцы. Они сообщили, что на улице Революции, в нескольких метрах от перекрестка с улицей Куйбышева черный внедорожник протаранил трамвай. Автомобиль получил механические повреждения. Подробности ДТП уточняются в ГИБДД по городу Перми.

После произошедшего движение электротранспорта по улице Революции было приостановлено. На месте работают сразу три экипажа ГИБДД.