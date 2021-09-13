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Происшествия13 сентября 2021 14:52

В центре Перми внедорожник протаранил трамвай

Из-за аварии движение общественного транспорта приостановили
Анна Маркова
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ДТП на улице Революции в Перми. Фото: Евгения Романова.

ДТП на улице Революции в Перми. Фото: Евгения Романова.

В Перми в понедельник, 13 сентября, около 15.30 произошло ДТП. Фото последствий произошедшего прислали в редакцию "КП" очевидцы. Они сообщили, что на улице Революции, в нескольких метрах от перекрестка с улицей Куйбышева черный внедорожник протаранил трамвай. Автомобиль получил механические повреждения. Подробности ДТП уточняются в ГИБДД по городу Перми.

После произошедшего движение электротранспорта по улице Революции было приостановлено. На месте работают сразу три экипажа ГИБДД.