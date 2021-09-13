В Перми на неделе откроются три мобильных пункта вакцинации от COVID-19 и гриппа

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В краевой столице откроются три мобильных пункта вакцинации от COVID-19 и гриппа. Об этом сообщает краевой минздрав.

Они расположатся в разных районах города. 15 и 16 сентября с 10:00 утра до 18:00 прививочный автобус разместится перед цирком (улица Уральская, 112). Вакцинация будет проводиться препаратами «ГамКовидВак», «Спутником Лайт» и вакциной от гриппа «Ультрикс Квадри».

16 и 17 сентября с 14:00 и до 20:00 и 18 сентября с 12:00 до 16:00 прививку можно поставить на 1 этаже ТРК «Семья» на улице Революции, 13.

Пункт вакцинации ТРЦ «Планета» на шоссе Космонавтов, 162Б откроется 15, 16, 17 сентября с 16:00 до 20:00 и 18 и 19 сентября с 12:00 до 18:00 часов.

Обращаем внимание, что в двух последних пунктах прививки будут делать вакцинами «Спутник Лайт» и «Ультрикс Квадри».

Напомним, желающим сделать прививку необходимо иметь с собой паспорт и СНИЛС.