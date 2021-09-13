В Перми на заводе Шпагина один из цехов может стать площадкой музыкального коллектива Теодора Курентзиса

Фото: Пермский театр оперы и балета.

Министерство культуры Пермского края рассматривает различные концепции использования цеха «Литера А» на Заводе Шпагина, об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Накануне появилась информация, что пространство цеха может занять музыкальный коллектив Теодора Курентзиса musicAeterna.

В Минкульте напомнили, что после создания на территории завода социокультурного пространства здание цеха активно используется для проведения форумов самого высокого уровня. Именно в этом статусе оно стало востребованным как у зрителей, так и у организаторов культурных событий.