Пермь
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в ПермиОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в ПермиОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пермь
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество13 сентября 2021 14:31

В Перми на заводе Шпагина один из цехов может стать площадкой музыкального коллектива Теодора Курентзиса

Минкульт рассматривает различные концепции использования пространства «Литера А»
Анна Маркова
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: Пермский театр оперы и балета.

Фото: Пермский театр оперы и балета.

Министерство культуры Пермского края рассматривает различные концепции использования цеха «Литера А» на Заводе Шпагина, об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Накануне появилась информация, что пространство цеха может занять музыкальный коллектив Теодора Курентзиса musicAeterna.

В Минкульте напомнили, что после создания на территории завода социокультурного пространства здание цеха активно используется для проведения форумов самого высокого уровня. Именно в этом статусе оно стало востребованным как у зрителей, так и у организаторов культурных событий.