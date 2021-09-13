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Общество13 сентября 2021 14:11

Первый рейс из Перми в Хургаду вылетел почти со стопроцентной загрузкой

Рейсов в этот египетский город из краевой столицы не было 6 лет
Григорий СЕРЕДКИН
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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Первый рейс из Перми в Хургаду после возобновления авиасообщения с курортами Египта вылетел почти полным. Как рассказали в пресс-службе пермского аэропорта Большое Савино, на побережье Красного моря из Перми отправились 187 человек. И это при максимальной загрузке борта в 189 пассажиров.

Рейс в минувшую субботу, 11 сентября выполнила авиакомпания «Россия». Отметим, до закрытия авиасообщения с курортами Египта, последний рейс в Хургаду из пермского аэропорта был выполнен 16 ноября 2015 года.