В Перми побывал самолет, которых в мире осталось всего несколько штук

Ан-22 в Перми. Фото: Виталий Юрьев.

В Перми побывал гигантский военно-транспортный самолет Ан-22 «Антей». Об этом сообщил на своей странице в социальной сети пермяк Виталий Юрьев. Самолет получил название в честь непобедимого великана из греческой мифологии - Антея.

«Сегодня нас посетил обладатель уникального звука двигателей и соосных винтов АН 22 «Антей» - «тяжелый турбовинтовой транспортный самолет, первый в мире широкофюзеляжный и самый большой в мире турбовинтовой самолет. Говорят, их осталось всего 4», - написал Виталий Юрьев.

Подробности визита легендарного самолета в наш город не сообщаются.

По данным Википедии, Ан-22 предназначен для перевозки на большие расстояния тяжелого и крупногабаритного вооружения, военной техники и войск, а также для десантирования парашютным и посадочным способами воздушных десантов. Первый полёт выполнил в 1965 году. Серийно произведено 69 экземпляров