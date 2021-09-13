«Ждали более 30 лет». В Куединском округе построили новый газопровод

Фото: permkrai.ru

В понедельник, 13 сентября, в селе Верхняя Сава Куединского округа запустили газопровод. Его протяженность составила 22,5 километра. Благодаря новому сооружению к газу подключили 325 домовладений в трех населенных пунктах. В церемонии пуска газа в жилые дома приняли участие губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и генеральный директор АО «Газпром газораспределение Пермь» Сергей Черезов.

По словам главы региона, для жителей сел газификация является одним из важнейших шагов к комфортной жизни.

«Те, кто, как и я, вырос не в городской квартире, прекрасно знают, что такое наколоть дрова и истопить печь. На это требуется много времени и сил. С появлением газа нужда в заготовке пропадает. И это касается не только жителей Верхней Савы – в Пермском крае программа газификации только расширяется. Благодаря нашему сотрудничеству с «Газпромом» мы в несколько раз увеличили планы по строительству газопроводов. При этом регион принял решение помогать жителям и доводить газ до фасада дома. Раньше газопровод строили только до поселка и на основных улицах, а проблему по возведению сетей до дворов жители решали сами. Считаю, так быть не должно. Это наша задача – сделать так, чтобы газ появился у стен каждого дома. Очень важно, что ряд категорий (инвалиды, малоимущие и многодетные семьи) дополнительно могут получить компенсацию на обустройство внутридомовых сетей», – обозначил Дмитрий Махонин.

Фото: permkrai.ru

Председатель колхоза «Новый путь» Ирина Маркушева рассказала, что газопровод местные жители ждали более 30 лет, его хотел построить еще в 80-е года. Тогда местные жители сами выкопали траншею, но проект отложили.

«Сейчас газ подключен, и мы очень этому рады. Это, конечно, и тепло, и горячая вода. И самое главное, что это в разы упрощает жизнь – нажал кнопку и отопление включено. И никаких забот. Заготовка дров на зиму – дело хлопотное. Очень вовремя к нам провели газ. Надеюсь, будет дешевле сейчас отапливать дома», – пояснила жительница.

За последние три года это уже 111 газопровод, запущенный в Пермском крае. В прошлом году ввели в эксплуатацию 35 таких объектов, в этом году - еще 20. Благодаря этому голубым топливом обеспечили более 10 тысяч жителей края. А на этой неделе в регионе запустят еще три газопровода - в селе Медянка Ординского округа, селе Печмень и деревне Асюл Бардымского округа.

Фото: permkrai.ru

Как рассказал генеральный директор АО «Газпром газораспределение Пермь» Сергей Черезов, на сегодня в селе Верхняя Сава к газу подключены 37 домов, вскоре подключат еще 40. Также завершается строительство межпоселкового газопровода село Верхняя Сава – село Нижняя Сава – село Центральная Усадьба 3-го Госконезавода и двух распределительных газопроводов к этим населенным пунктам.

«Техническая возможность подключиться к газу появится еще у 319 домовладений и объектов соцкультбыта», – отметил Сергей Черезов.

По сведениям энергетической компании, на сегодня в Куединском МО газ проведен к 2254 домовладениям. Продолжается газификация поселка Куеда. На это выделяются как местные средства, так и деньги из краевого бюджета. В поселке строится четвертая очередь распределительных газопроводов, а в деревне Гожан завершается строительство третьей очереди газораспределительных сетей.

В ближайшие два года в Прикамье построят 6 межпоселковых и 50 распределительных газопроводов. Глава региона также акцентировал внимания на проекте догазификации, инициированном президентом России Владимиром Путиным

«Программа актуальна для тех поселков, куда газ довели, но не построили распределительных сетей. Сегодня мы активно собираем предварительные заявки по таким населенным пунктам. Только в Куединском округе поступило порядка 3 тысяч заявлений на участие в бесплатной догазификации», – сообщил Дмитрий Махонин.

Чтобы принять участие в программе, собственникам нужно подать заявку через единый федеральный портал connectgas.ru или в ближайшее отделение «Газпрома». К заявке нужно приложить документы, подтверждающие право собственности. По возникшим вопросам можно обратиться на «горячую линии»: +7 (342) 218-11-04.