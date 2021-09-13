В Пермском крае ушла с работы и пропала 48-летняя женщина

Три дня женщина не появляется дома.

В Березниках родственники разыскивают 48-летнюю Юлию Мандалину. Она пропала 10 сентября, ушла с работы в поликлинику и дома не появилась. Родственники женщины рассказали, что Юлия работает пекарем в магазине «Пятерочка» на улице Абрамова, там ее видели поседений раз.

– Раньше не было случаев, чтобы она куда-то бесследно пропадала или не выходила на работу, - говорит соседка Юлии. - Я переживаю за нее, дома Юлю ждет 15-летний сын. Весь город уже объездили, в поликлинике на приеме ее не было, не знаем где искать, ее телефон не отвечает.

Последнее время женщина жила у своей соседки, так как поссорилась с мужем. По ее словам, он отказался написать заявление в полицию о том, что супруга пропала.

Если у вас есть информация о местонахождении Юлии, просьба позвонит по телефону 89082403242 или 102.