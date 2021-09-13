В исправительной колонии №9 назначили нового руководителя

Фото: ГУФСИН России по Пермскому краю

В исправительной колонии №9 новый руководитель. Учреждение возглавил полковник внутренней службы Владимир Голуб. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Пермскому краю.

Службу в уголовно-исполнительной системе Владимир Голуб начал в 1985 году. А до назначения на новую должность работал на руководящих должностях пенитенциарной системы края.

Начальник краевого ГУФСИН России Юрий Лымарь пожелал новому руководителю успехов в работе на новой должности и выразил уверенность, что коллектив колонии под его руководством на высоком уровне обеспечит законность и правопорядок при решении задач в рамках исполнения наказаний.

Напомним, что в сентябре 2019 года ряд СМИ сообщали об избиении и изнасиловании заключенного в соликамской колонии №9. После этого в краевом управлении ФСИН организовали проверку.