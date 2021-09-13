«Амкар» опустился на четвертое место в турнирной таблице

Фото: ФК "Амкар-Пермь"

ФК «Амкар-Пермь» опустился со второго места турнирной таблицы группы «4» ФНЛ-2 – на четвертое. «Красно-черные» были вынуждены пропустить прошедший тур согласно календарю турнира и поэтому ни с кем не играли, в то время как наши соперники набрали очки.

Так, ульяновская «Волга» разгромила пермскую «Звезду» (3:0) и вышла на второе место с 20 очками. Свои очки набрала и «Тюмень», обыгравшая «Спартак» из Туймазов (4:3). Сибиряки разместились на третьем месте с 19 очками.

Возглавляет турнирную таблицу «Челябинск», набравший просто сумасшедший ход. У южноуральцев – 8 побед подряд и 24 очка.

У «Амкара» 17 очков и четвертое место после 8 игр. В активе клуба пять побед, две ничьих и одно поражение от лидера турнира.

Напомним, следующий матч «Амкар» проведет дома, 16 сентября. На стадионе «Звезда» подопечные Рустема Хузина примут соседа по турнирной таблице – «Новосибирск» (0+).

Ранее пермяки одержали две выездные победы – над ижевским «Зенитом» (1:0) и «Торпедо» из Миасса (2:0).