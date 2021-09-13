В Прикамье на прошлой неделе от COVID-19 вакцинировалось 50 тысяч человек

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На неделе с 6 по 12 сентября в Пермском крае от COVID-19 вакцинировалось 50 тыс. прикамцев. Первый этап вакцинации из них прошли 23,6 тыс. человек. А еще 27 тыс. закончили курс иммунизации от инфекции, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

А всего с начала массовой вакцинации в крае первым компонентом привились более 723 тыс. жителей. 588 тыс. завершили курс иммунизации обоими компонентами вакцины.

Большинство из тех, кто прошел вакцинацию – жители края в возрасте 60 лет и старше. С начала массовой вакцинации привились первым компонентом 204,5 тыс. человек.

Всего за период иммунизации в регион поступило 1 013 079 комплектов вакцины. 801 593 – «Спутник V» («Гам-Ковид-Вак»), 149 556 – «Спутник Лайт», 50 960 – «ЭпиВакКорона», 10 970 – «КовиВак».