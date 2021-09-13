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Общество13 сентября 2021 9:33

Жители Пермского края должны за ЖКХ более 3 млрд рублей

Это на 25% больше, чем за такой же период прошлого года
Анна Маркова
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Приставам удалось принудительно взыскать почти 1 млрд рублей долгов за ЖКХ.

Приставам удалось принудительно взыскать почти 1 млрд рублей долгов за ЖКХ.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Пермском крае серьезно выросла задолженность населения за услуги ЖКХ. Сейчас эта сумма превышает более трех млрд рублей. Если сравнивать с тем же периодом прошлого года, она стала больше на 25%. Об этом сообщает Управления Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю.

В ведомстве сообщают, что это самый распространенный вид долгов. Приставам удалось принудительно взыскать почти 1 млрд рублей долгов за ЖКХ.

Для этого им приходилось накладывать арест на имущество должников, ограничивать выезд за пределы страны, выносить запреты на совершение сделок с движимым и недвижимым имуществом, удерживать зарплату.