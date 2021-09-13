Жители Пермского края должны за ЖКХ более 3 млрд рублей

Приставам удалось принудительно взыскать почти 1 млрд рублей долгов за ЖКХ. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Пермском крае серьезно выросла задолженность населения за услуги ЖКХ. Сейчас эта сумма превышает более трех млрд рублей. Если сравнивать с тем же периодом прошлого года, она стала больше на 25%. Об этом сообщает Управления Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю.

В ведомстве сообщают, что это самый распространенный вид долгов. Приставам удалось принудительно взыскать почти 1 млрд рублей долгов за ЖКХ.

Для этого им приходилось накладывать арест на имущество должников, ограничивать выезд за пределы страны, выносить запреты на совершение сделок с движимым и недвижимым имуществом, удерживать зарплату.