Прошедшей ночью в Прикамье температура воздуха упала до -3,8 градусов

Безморозный период в регионе продолжался более четырех месяцев. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Ночью 13 сентября в Прикамье температура воздуха упала до -3,8 градусов. Как рассказали в ГИС-центре ПГНИУ, заморозки зафиксировали в Кудымкаре.

Как отмечают метеорологи, столь обильные заморозки впервые наблюдались в регионе этой осенью. Они охватили весь почти весь Пермский край. В Перми столбик термометра ночью опустился до -1,9 градусов.

Безморозный период в регионе завершился. Он оказался значительно короче, чем в 2020 году. Тогда заморозков не было с 4 мая до 4 октября.