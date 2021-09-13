«Звезда» потерпела очередное поражение на выезде

Фото: ФК "Звезда"

Пермский ФК «Звезда» вновь проиграл на выезде. Вчера вечером клуб из Перми проиграл на выезде ульяновской «Волге» - 0:3. Поражение стало четвертым подряд на выезде для «Звезды».

Напомним, в прошлые выходные «Звезда» проиграла «Спартаку» из Туймазов – 2:3. Спустя несколько дней главный тренер Константин Парамонов покинул команду. Его обязанности стал исполнять Максим Гавриш.

До этого «Звезда» уступила в Сибири омскому «Иртышу» (0:1) и барнаульскому «Динамо» (1:3).

Сейчас у пермяков 10 очков и девятое место турнирной таблицы группы «4» второго дивизиона ФНЛ.

Следующий матч «Звезда» проведет на выезде. 18 сентября клуб встретится в Оренбурге с «Оренбургом-2» (0+).