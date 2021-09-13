В середине сентября погода в Пермском крае окажется необычайно прохладной

Со среды в регионе начнется похолодание. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Прогноз погоды от пермских синоптиков на середину сентября не утешительный. Жителям Пермского края придется одеваться потеплее и не забывать про зонтики. По информации Научно-популярного метеорологического проекта «Метеоролог и я», начало недели окажется гораздо комфортнее, чем вторая половина. Со среды в регионе начнется похолодание.

В понедельник, 13 сентября, местами по краю возможен дождь. Температура воздуха днем +11…+16°С. Во вторник не исключены дожди. Ночью +5…+10°С, днем +16…+21°С. Ветер юго-западный, западный 4-9 м/с с порывами до 18 м/с.

С 15 сентября погода начнет меняться ночью +8…+13°С (по северо-западу +3…+8°С), днем +8…+13°С. Ветер западный 4-9 м/с с порывами до 18 м/с.

В четверг, 16 сентября, облачно местами небольшой дождь. Ночью +2…+7°С, днем +5…+10°С. Ветер северо-западный 3-8 м/с с порывами до 14 м/с.

В пятницу ночью 0…+5°С, днем +5…+10°С. По данным синоптиков, затем погода сильно не изменится.