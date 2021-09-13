В Пермском крае коронавирус выявили в 32 территориях за сутки

Всего в Прикамье 93 270 случаев новой коронавирусной инфекции. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Пермском крае коронавирусная инфекция за сутки подтвердилась у 445 жителей в 32 территориях.

Лидером по числу заболевших остается Пермь - 170 случаев. На втором месте Лысьвенский городской округ - 53 заболевших, на третьем - Чернушинский городской округ 23.

В Березниках - 22 случая, по 20 - в Суксунском округе и в Чайковском, по 13 – в Гайнском муниципальном округе и Пермском муниципальном районе, 12 – в Октябрьском городском округе. В Очерском - 10, в Кочевском – 9.

В Осинском, Соликамском и Добрянском городских округах и Сивинском муниципальном округе по 7 новых случаев заболевания. В Чусовском и Чердынском городских округах заболели по 6 человек, в Кунгуре и Краснокамском городском округе – по 5.

По 4 случая в Красновишерском городском округе и Уинском, Еловском и Кудымкарском муниципальных округах, по 3 – в Юсьвинском и Бардымском муниципальных округах, 2 – в Кудымкаре.

По 1 случаю в Кизеле, Кунгурском, Юрлинском, Александровском и Ординском муниципальные округа, а также Ильинский городской округ.

Всего в Прикамье 93 270 случаев новой коронавирусной инфекции.