Тепло в жилые дома пермяков начнут давать с 14 сентября

В среднем процесс подачи отопления в жилые дома занимает 2-3 недели Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Подача тепла в жилые дома Перми начнется с 14 сентября. Соответствующее постановление главы Перми Алексея Дёмкина опубликовано на сайте мэрии.

В объекты социальной сферы тепло стали подавать с 7 сентября, запуск отопления в жилые дома запланирован на вторник, 14 сентября. Отметим, что запуск тепла происходит не одномоментно. Ход подключения зависит от неоднородного рельефа города. Заполнение систем отопления и их выход на оптимальные параметры работы занимает две-три недели. Если за это время вам не дали тепло или наблюдается неравномерный прогрев отопительного прибора по стояку, или у вас есть другие вопросы по поводу отопления, нужно звонить на телефоны «горячие линии».

– Дзержинский район 246-61-37, 246-55-42;

– Индустриальный район 227-94-14, 227-93-34;

– Кировский район 205-62-18, 205-62-17;

– Ленинский район 212-13-63, 212-33-74;

– Мотовилихинский район 260-46-04, 260-37-77;

– Орджоникидзевский район 263-44-57, 263-47-26;

– Свердловский район 244-13-89, 244-40-13;

– поселок Новые Ляды 295-86-46, 295-85-82.