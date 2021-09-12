Тепло в жилые дома пермяков начнут давать с 14 сентября

В среднем процесс подачи отопления в жилые дома занимает 2-3 недели
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Подача тепла в жилые дома Перми начнется с 14 сентября. Соответствующее постановление главы Перми Алексея Дёмкина опубликовано на сайте мэрии.
В объекты социальной сферы тепло стали подавать с 7 сентября, запуск отопления в жилые дома запланирован на вторник, 14 сентября. Отметим, что запуск тепла происходит не одномоментно. Ход подключения зависит от неоднородного рельефа города. Заполнение систем отопления и их выход на оптимальные параметры работы занимает две-три недели. Если за это время вам не дали тепло или наблюдается неравномерный прогрев отопительного прибора по стояку, или у вас есть другие вопросы по поводу отопления, нужно звонить на телефоны «горячие линии».
– Дзержинский район 246-61-37, 246-55-42;
– Индустриальный район 227-94-14, 227-93-34;
– Кировский район 205-62-18, 205-62-17;
– Ленинский район 212-13-63, 212-33-74;
– Мотовилихинский район 260-46-04, 260-37-77;
– Орджоникидзевский район 263-44-57, 263-47-26;
– Свердловский район 244-13-89, 244-40-13;
– поселок Новые Ляды 295-86-46, 295-85-82.