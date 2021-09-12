В Пермском каре за сутки коронавирусом заболели 445 человек

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За минувшие сутки в Пермском крае коронвирусом заболели 445 человек. Как сообщает пресс-служба правительства края, 41 человека увезли в больницу, 404 лечатся дома под наблюдением врачей. Из новых заболевших 189 мужчин, 256 женщин, среди них 80 детей.

- Заболевшим назначено соответствующее лечение. Круг контактировавших лиц определен. Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 93 270, - сообщили в краевом правительстве.

Накануне в Прикамье доставили 50 400 комплектов вакцины «Гам-Ковид-Вак» (Спутник V). Привиться от коронавируса может любой житель региона старше 18 лет, не болевший COVID-19 в последние 6 месяцев и не имеющий противопоказаний. Иммунизация двухкомпонентными вакцинами проводится с интервалом в 14-21 день, в зависимости от препарата для прививки.

Записаться на вакцинацию от коронавируса можно в регистратуре медорганизаций, проводящих вакцинацию от COVID-19, в 55 филиалах МФЦ и 215 территориально обособленных структурных подразделениях «Мои Документы».