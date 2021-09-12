В Пермском крае за сутки произошло 12 пожаров и 10 аварий

- Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

За прошедшие сутки в Пермском крае произошло 10 пожаров и 12 аварий. В ликвидации всех чрезвычайных происшествий участвовали сотрудники МЧС.

Пожарные боролись с огнем в многоквартирном жилом доме в Лысьвенском и Чернушинском округах. Тушили загоревшийся мусор в Ленинском районе Перми. Ликвидировали возгорание в частном жилом доме в Пермском муниципальном районе, Чердынском и Ильинском городских округах. В Березниках и Чайковском потушили пожар в дачных домиках. Выезжали на пожары в заброшенные здания в Чусовском округе и Орджоникидзевском районе, тушили огонь в гараже в Ленинском районе и в бане в Верещагинском округе.

Также сотрудники МЧС участвовали в ликвидации последствий аварий в Орджоникидзевском и Индустриальном районах Перми, в Чайковском, Лысьвенском и Кудымкарском округах. Реагировали на ДТП в Кировском районе Перми, Кунгуре и Лысьве, где водители сбили пешеходов. Выезжали в Березники, где автомобиль съехал в кювет.