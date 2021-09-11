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Происшествия11 сентября 2021 17:34

В Перми будут судить насильника, напавшего на продавщицу магазина

Преступление произошло этим летом на улице Елькина
Алена ОВЧИННИКОВА
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Насильник попал на запись камеры наружного наблюдения. Фото: СУ СКР по Пермскому краю.

Насильник попал на запись камеры наружного наблюдения. Фото: СУ СКР по Пермскому краю.

Следователи завершили уголовное дело в отношении 21-летнего пермяка, который обвиняется в «Изнасиловании» и «Насильственных действиях сексуального характера».

В июне этого года нетрезвый молодой человек зашел в магазин, где в этот момент находилась одна продавщица. Воспользовавшись этим, напал на нее, изнасиловал и совершил иные действия сексуального характера.

Подозреваемый попал на запись камеры наружного наблюдения. Выяснилось, что после нападения на продавщицу он ушел в ночной клуб. В клубе подозреваемого удалось идентифицировать, а спустя несколько дней – задержать. Чтобы скрыться, насильник сбежал из Перми в Юсьвинский район.

- В ходе допроса задержанный дал признательные показания, ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. - Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.