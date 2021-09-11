Выпавшему из окна ребенку из Перми нужна помощь

Фото: страница ВК детского инклюзивного центра «Маня» в Перми.

- Мы обращаемся с просьбой о помощи Егорке, - написали на своей странице ВК сотрудники детского инклюзивного центра «Маня» в Перми. - Два года работы у нас ушло на запуск речи. Мы искренне любим нашего мальчика. Но 18 августа с нашим Егоркой случилась беда. Из-за любознательности он выпал из окна третьего этажа своего дома, облокотившись на москитную сетку.

Чудом мальчик остался жив. Совсем недавно Егор пришел в себя и начал узнавать голоса. Впереди у него большой путь по пути выздоровления.

- Сейчас ему необходимы памперсы размер M (взрослые), медицинские пеленки, детские книжки, детские салфетки, развивающие игры на моторику, - объясняют педагоги. - Принести материалы можно по адресу: Пермь, ул. Хабаровская, 62. Детский Инклюзивный Центр «Маня».

Дополнительные вопросы можно задать руководителю центра Ширинкиной Нине Юрьевне по тел. 89824508240.