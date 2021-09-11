В Перми спасают сбитого машиной лисенка Людвига

В клинике лисенку провели операцию. Фото: группа ВКонтакте «Ветеринарная клиника Клык+, Пермь».

«Людвиг, выздоравливай», «Всем большое спасибо за неравнодушие к зверю», «Пусть скорее он побежит на четырех лапах», - комментируют пост подписчики группы «Ветеринарная клиника Клык+, Пермь».

Накануне врачи этой клиники провели операцию дикой лисе, которая была найдена на обочине дороги. Ей сделали КТ и поставили диагноз компрессионный перелом третьего шейного позвонка. Есть шанс, что после выздоровления лисенок сможет ходить.

Необычного пушистого пациента назвали Людвигом.

- Увидев сбитого лисенка неравнодушный человек вышел на Центр помощи диким животным, где им сейчас и занимаются, - объясняют зоозащитники. - К сожалению, Людвиг уже не сможет вернуться в дикую природу, даже если восстановится полностью, поэтому сейчас много внимания уделяют его социализации. Пока общению с человеком он не рад - боится, но потихоньку начинает понимать, что о нем заботятся и начинает доверять. Конечно, он никогда не станет полностью ручным, это дикое животное, но мы попытаемся сделать его жизнь максимально комфортной и полноценной.