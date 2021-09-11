Власти не будут строить новое кладбище в Кировском районе Перми

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Накануне глава Кировского района Перми провел встречу с инициативной группой местных жителей. Помимо прочего обсуждался вопрос строительства нового кладбища в районе остановки «Березовая роща» в микрорайоне Налимиха.

- По итогам встречи данный вопрос снят с повестки, по причине отсутствия планов по строительству подобных объектов в указанном районе. Подобные вопросы о решении проблемы об изменении зонирования территорий в целях организации объектов ритуального назначения возможны только при наличии активного участия и учета мнения жителей города Перми, - написал в своем Instagram сообщил глава Кировского района Михаил Борисов.

Напомним, ранее сообщалось, что новое кладбище может быть построено в Кировском районе. Тогда местные жители создали петицию, в которой требовали не создавать новых мест для захоронений умерших на территории их района.