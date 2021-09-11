В Перми в МСЧ № 4 выпала из окна женщина

Фото с места происшествия: группа ВК «ЧП ДТП Пермь».

«Это уже не первый случай в «четверке», - комментируют пользователи пост, который появился в соцсетях вечером в пятницу.

В группе «ЧП ДТП Пермь» было размещено два фото с места происшествия. На кадрах – здание МСЧ № 4, а возле него – лежащая на земле женщина. Возле нее стоят медицинские работники.

- Подписчица группы сообщила, что женщина выпала из окна, подробности произошедшего уточняются, - такой фразой подписан пост с фото.

По факту случившегося проводит проверку Следственный комитет, выясняются обстоятельства произошедшего. Назначена экспертиза, которая установит причину смерти.